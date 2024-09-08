Вильнюсцы не намерены менять свои привычки и отказываться от автомобилей

Опрос показал, что даже заторы не изменят привычки 64% (314 человек) участников опроса, и они по-прежнему будут ездит на работу на своем авто. 11% (55 человек) респондентов сказали, что пересядут на общественный транспорт.
Еще 10% респондентов будут работать из дома (51 человек). На велосипеде или электросамокате на работу будут ездить 8% респондентов (39 человек). Еще 7% участников опроса, сказали, что этот вопрос неактуален (33 человека).
Опрос был проведен со 2 по 6 сентября, в нем участвовали 492 читателя портала.
Сентябрь в столице – это начало интенсивного движения в городе. Завершились летние каникулы, дети пошли в школы, на учебу вернулись студенты. В сентябре потоки автомобилей в столице увеличиваются на 20–30%, поэтому образуются заторы. Самые большие заторы в Вильнюсе наблюдаются в 7–9 и 16–19 ч. Избежать заторов не удастся, однако их можно уменьшить путем выбора альтернативных дорог и транспорта.