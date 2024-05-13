Вильнюсцы не хотят, чтобы на Лукишкской площади появился пляж

Почти каждый второй вильнюсец сказал, что не хотел бы пляж на Лукишкской площади. Такой ответ дали 48% участников опроса (1260 голосов). 30% (773 голоса) сказали, что пляж на площади – отличная идея и они не против его возвращения.
"Лучше восстановили бы упраздненный пляж на реке Вильняле, у подножия Трех крестов. Там можно было бы не только полежать на пляже, но и искупаться", – писали жители.
"В Вильнюсе полно других более подходящих для пляжа мест. И более приятных. И не потому, что это место напротив бывшего здания КГБ. Просто зачем сыпать песок на площади, если в Вильнюсе есть природные пляжи. И потом, у Белого моста можно, всего пара шагов от Лукишкской площади", – писали читатели.
Еще 14% респондентов (371 голос) сказали, что пляж им не мешал и мог бы быть и сейчас. 8% сказали, что этот вопрос для них не актуален (200 участников).
Портал MadeinVilnius.lt провел опрос с 6 по 10 мая, в нем участвовали 2604 участника портала.
В конце июня 2020 г. на части площади был устроен пляж, туда привезли песок (300 куб. м) и расставили лежаки, гамаки, сделали волейбольную площадку.
Это решение вызвало критику общества и ярые политические дискуссии. Критики говорили, что такой проект для Лукишкской площади не подходит.
После этого в дело вмешался парламент и решил, что на этой площади подобных развлечений быть не может, что надо чтить память погибших здесь повстанцев.