Вильнюсцы не хотят, чтобы на Лукишкской площади появился пляж

Почти каждый второй вильнюсец сказал, что не хотел бы пляж на Лукишкской площади. Такой ответ дали 48% участников опроса (1260 голосов). 30% (773 голоса) сказали, что пляж на площади – отличная идея и они не против его возвращения.

"Лучше восстановили бы упраздненный пляж на реке Вильняле, у подножия Трех крестов. Там можно было бы не только полежать на пляже, но и искупаться", – писали жители.

"В Вильнюсе полно других более подходящих для пляжа мест. И более приятных. И не потому, что это место напротив бывшего здания КГБ. Просто зачем сыпать песок на площади, если в Вильнюсе есть природные пляжи. И потом, у Белого моста можно, всего пара шагов от Лукишкской площади", – писали читатели.