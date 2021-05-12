Вильнюсцы нагоняют жителей Таллина: после всех расходов в среднем у людей остается 1580 евро

Исследование, проведенное банком Swedbank, показало, что из среди жителей трех столиц - Вильнюса, Риги и Таллина - вильнюсцы меньше всего тратят на необходимые расходы, на еду, жилье и транспорт. Это составляет 29% от доходов домашнего хозяйства и составляет 630 евро в месяц.

"Больше всего жители всех трех столиц тратят на еду. В Вильнюсе это обходится примерно в 442 евро. В Литве средняя потребительская корзина не подорожала, в Риге подешевела на 33 евро, а в Таллине подорожала на 42 евро", – сказала Глава Института финансов Swedbank Юрате Цвиликене.

В Эстонии на обязательные расходы уходит 709, а в Латвии – 764 евро. Жители Таллина тратят на них лишь четверть доходов (в Таллине с 2013 г. общественный транспорт бесплатный). В Литве домашнему хозяйству транспорт обходится в 64, а в Латвии - 100 евро.

По словам Цвиликене, расходы жителей Вильнюса и Таллина растут из-за высоких цен на аренду и покупку жилья. В Литве аренда за последние три года подорожала на 33%, а из-за подорожания недвижимости на 28% увеличились взносы по ипотеке. В Риге аренда подорожала ненамного (1%).

На другие расходы у таллинских хозяйств остается в среднем почти 2200 евро в месяц, а у рижан - 1300 евро.

"В Литве у жителей в среднем остается около 1600 евро. За последние два года эта сумма у вильнюсцев выросла на 650 евро. По данным исследования, больше денег остается у тех, у кого есть свое жилье", – сказала Цвиликене.

Средние доходы одной семьи в Вильнюсе составляют 2207 евро, Таллине - 2897 евро, а в Риге - 2020 евро в месяц.

"В Литве важную долю доходов составляют "детские" деньги, это 140 евро в месяц", – сказала эксперт Swedbank.