Многие вильнюсцы покупают на праздники елки в горшках, потом держат их дома до весны. Муниципалитет выделил под посадку таких растений место в Веркяйском региональном парке (ул. Жалюю яжеру, 35, Вильнюс).

"Начинаем с себя – мы пересадим 36 елок, которые росли около муниципалитета. Земля уже оттаяла, почва влажная, поэтому настало время сажать хвойные деревья. За последние несколько лет в рождественском лесу уже посадили около ста елок", – сказал представитель муниципалитета Гинтаутас Руновичюс.

В субботу работники муниципалитета расскажут, как правильно посадить елки и дадут необходимый инвентарь. Желающие могут привезти инвентарь с собой.

Правда, не все елки приживаются. Успех пересадки зависит от качества саженца. Жители должны оценить состояние елки – если хвоя осыпается, а само растение только было засунуто в горшок, а не росло в нем изначально, пересаживать такое растение не имеет смысла.

Если вы не можете приехать на посадку в субботу, можете сделать это самостоятельно в любой день до конца апреля – специалисты отметили места для посадки специальными колышками. Елки сажают на расстоянии 4–5 м друг от друга.