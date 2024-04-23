23 апреля 2024 г. 07:51

Вильнюсцы могут рассчитывать на помощь в размере до 7260 евро

 
ru.DELFI.lt
Eurai
Eurai
ФОТО: Shutterstock

Жители столицы, которые сталкиваются с финансовыми трудностями, обращаются за помощью в муниципалитет. Помощь может быть не только регулярной, но и одноразовой. Одноразовые пособия выплачивают в случае несчастья или, если человек достигает определенного возраста, если в семье рождается сразу больше чем один ребенок. Максимальный размер такого одноразового пособия составляет больше 7000 евро, сообщают журналисты TV3.lt.

Вильнюсский муниципалитет информировал, что однократные выплаты могут получить:

Лица, достигшие 100-летнего возраста - им выплачивают 1375 евро;
Семьи, в которых одновременно родилось трое и больше детей - 2200 евро;
Лица, которые отбыли в колонии срок заключения не меньше 6 месяцев – 220 евро;
Семьи из группы социального риска, если в них родился ребенок, на приданое для малыша получают 385 евро.
Жители, столкнувшиеся с финансовыми трудностями, могут обращаться за целевыми пособиями. Его могут выделять как сразу группе совместно проживающих людей, так и одному человеку. Размер этих выплат составляет от 165 до 7260 евро.

Это целевые выплаты на покупку определенных услуг или товаров - очков, мебели и т.д. За счет этих денег можно выплатить долг за коммунальные услуги, такие пособия получают пострадавшие от пожара. Самые большие пособия получают именно люди, пострадавшие от пожара.

Также жители могут обращаться за пособиями в следующих случаях:

без учета доходов за оплатой проезда обращаются участники программ социальной интеграции, жители вильнюсских ночлежных домов и жители дома опеки Caritаs;
до 770 евро могут получить лица, зависимые от психоактивных веществ, если они участвуют в программах социальной интеграции, психолого-социальной реабилитации или получают помощь психолога.

По подсчетам муниципалитета, в прошлом году в общей сложности жители обращались за помощью 3102 раза, за первый квартал этого года – 735 раз.

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