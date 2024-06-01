Вильнюсцы купаются в холодном борще: оригинальный фестиваль вызвал огромный интерес

Жители некоторых европейских стран привыкли отмечать особые гастрономические праздники, устраивая специальные забеги. Например, в Германии популярен бег с бокалами, а в Великобритании – со сковородой-блинами. Во время фестиваля вильнюсского холодного борща такое развлечение попробуют и в Вильнюсе – на дистанции в 600 метров официанты пробегут с тарелками холодного борща. Важно будет не только быстро преодолеть трассу, но и не пролить находящийся на подносе холодный борщ.

По словам президента Литовской ассоциации отелей и ресторанов Эвалды Шишкаускене, подобные марафоны для поваров и официантов проводятся уже более двадцати лет, только позже традиция прекратилась: „Такие веселые марафоны, в которых важен не результат, а настрой участников набирают все большую популярность. Кроме того, таким образом мы можем показать навыки и физическую подготовку официантов, необходимые для выполнения этой работы. Мне бы хотелось, чтобы каждый молодой человек попробовал эту профессию, ведь это настоящая школа жизни, уроки которой будут полезны для достижения карьерных высот. Ведь есть вещи, которым невозможно научиться по учебникам: обслуживание клиентов, выстраивание отношений, быстрая реакция и стрессовые ситуации, требующие решения, знакомство с разными людьми дает бесценный опыт“.