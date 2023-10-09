Вильнюсцы фиксируют хулиганское поведение водителей городского транспорта: до несчастья один шаг

 
ru.DELFI.lt
Vilniaus viešasis transportas
Vilniaus viešasis transportas
ФОТО: Vilniaus miesto savivaldybė
В минувшие выходные вильнюсцы фиксировали случаи хулиганского вождения водителей вильнюсского городского транспорта. Водители совершенно не соблюдают правила дорожного движения, пишет Made in Vilnius.

Редакция портала получила еще одно видео, на котором зафиксировано, что водитель автобуса едет на красный свет. 8 октября, в 13 ч., маршрутный автобус 6G на ул. Калварию, около ул. A.Юозапавичаус, выехал на перекресток на красный свет.

Читатель также заметил, что тот же автобус на ул. Шейминишкю также повернул на красный свет.

"Неужели власти города и полиция по-прежнему не будут реагировать на такие хулиганские действия водителей общественного транспорта? Или мы будем ждать, когда случится большое несчастье?" – вопрошает читатель.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии