Вильнюсцы еще раз "послали" Россию: фотография распространяется в социальных сетях

Он пошутил, сказав, что, когда "попасть в Дом Москвы можно свободно (все желающие могут это сделать, дверь открыта, специально сегодня ходил смотреть, на первом этаже живут бездомные), недолго было ждать прихода российского корабля, которому укажут дальнейшее направление.

"Спасибо за комментарии и предложение посмотреть, не превратилась ли змея в корабль. С третьего раза нашел. Если будут звонить из полиции и приглашать на допрос, можете в комментариях предложить ккакое-то убедительное алиби, чтобы не пришили уголовщину, чтобы расследование оказалось в долгом ящике до истечения срока давности? Нужно объяснение, зачем я сюда поднялся и летал, запустив дрон", – иронизировал фотограф.

На крыше появилась надпись, которую уже распространяют в интернете, она стала крылатым выражением. Ее произнесли перед гибелью украинские пограничники с острова Змеиный: "Русский военный корабль иди н...!". Кто ее оставил на крыше "Дома Москвы", непонятно.

Delfi напоминает, что 24 февраля началась военная агрессия России в отношении Украины, четвертый день идут бои.