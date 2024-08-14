Вильнюсцы должны вооружиться терпением: в выходные – ограничения движения

Участники веломарафона будут стартовать на площади Независимости и поедут по проспекту Гедиминаса (от здания парламента) по ул. Швянтарагё, T.Врублевскё, Арсенало, T.Косцюшкос, затем на круговом перекрестке они развернутся и поедут до моста Короля Миндаугаса, через него, далее по ул. Жвяю, Упес, Витауто и А.Мицкявичаус через Жверинский мост по ул. А.Гоштауто до Белого моста и назад по ул. А.Гоштауто, проспекту Гедиминаса до площади Независимости.