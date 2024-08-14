Вильнюсцы должны вооружиться терпением: в выходные – ограничения движения

Участники веломарафона будут стартовать на площади Независимости и поедут по проспекту Гедиминаса (от здания парламента) по ул. Швянтарагё, T.Врублевскё, Арсенало, T.Косцюшкос, затем на круговом перекрестке они развернутся и поедут до моста Короля Миндаугаса, через него, далее по ул. Жвяю, Упес, Витауто и А.Мицкявичаус через Жверинский мост по ул. А.Гоштауто до Белого моста и назад по ул. А.Гоштауто, проспекту Гедиминаса до площади Независимости.
18 августа с 4.30 до 19 ч. будет запрещено движение транспорта и стоянка транспорта на всей велотрассе.
Трасса запланирована так, чтобы горожане столкнулись с минимальными неудобствами, поэтому даже во время марафона можно будет передвигаться по городу. Въехать в центр можно по ул. Гележинё Вилко и ул. А.Гоштауто, а выезд по ул. Лукишкю.
На трассе будут установлены заграждения со стороны проезжей части, их уберут сразу, как только закончится марафон, а на старте и финише все уберут до 6 ч. 19 августа.
Изменится движение общественного транспорта
18 августа с 4.30 до 19.00 ч. не будут курсировать троллейбусы 10, 12 маршрутов. Изменятся трассы и расписания автобусов 1G, 3G, 6G, 10, 11, 22, 33, 40, 43, 46, 52, 53, 56, 73, 88, 89, 123 и 2, 3, 4, 6, 17, 19 троллейбусов.
Для удобства пассажиров около Жирмунайского моста ближе к круговому перекрестку Оланду, в обоих направлениях появятся временные остановки – „Костек Св. Петра и Павла“, здесь будут останавливаться автобусы: 1G, 6G, 10, 33, 40, 43, 46, 53, 88 и 89 и троллейбусы, 2, 4, 17 и 19 маршрутов.
Измененные трассы и расписания можно найти на www.judu.lt ir www.stops.lt.