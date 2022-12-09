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Цены на отопление в Вильнюсе в ноябре были разными. Некоторые жители получили счета на несколько десятков процентов выше, чем год назад, а у других плата оказалась меньше. Можно предположить, что если бы не налоговые льготы или не замена газа обессеренным мазутом, этот отопительный сезон стал бы настоящим вызовом для большинства домашних хозяйств.
Вильнюсцы делятся счетами за отопление за ноябрь: большинство заплатит дороже
© DELFI / Andrius Ufartas

Ноябрь в этом году - первый полный месяц отопительного сезона. Читатели портала Delfi рассказали, какие счета они получили.

Элона, которая живет в Жирмунае сказала, что за квартиру площадью 63 кв. м в нереновированном доме за ноябрь придется заплатить 104,51 евро, в прошлом году плата составила 83,97 евро.

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Рамунас живет в двухкомнатной квартире (45 кв. м), в новом доме. "Плата в ноябре этого года выше, чем в прошлом году. И это при том, что я экономил. Все время держал 18–20 градусов. Если бы не экономия, страшно подумать, какой была бы цена", – сказал мужчина. Он заплатит за ноябрь 35,88 евро, в прошлом году заплатил 21,01 евро.

Ева живет в новой квартире площадью 68 кв. м. За ноябрь этого года она заплатит за отопление 41 евро (в прошлом году - 34 евро).

"Вильнюсские теплосети" (VŠT) отмечают, что сравнивать счета со счетами за ноябрь прошлого года некорректно. В прошлом году цены на энергоресурсы в ноябре только начали расти.

"В этом году, ситуация хуже – война в Украине привела к кризису энергоресурсов. Плюс Государственная служба регулирования энергетики изменила методику подсчета цен с октября этого года", – сказал представитель VŠT Лауринас Якубаускас.

Он заметил, что благодаря использованию обессеренного мазута значительный рост цен удалось обуздать.

Якубаускас сказал, что жители реновированных домов платят за отопление на 40% меньше. В ноябре этого года средний счет за отопление в реовированной квартире площадью 50 кв. м составляет около 51 евро, нереновированной - 87 евро.

Вильнюсец Лёнгинас сообщил, что за отопление 3-комнатной квартиры (72 кв. м) в Перкункемисе (дом построен в 2007 г.) ему обойдется в 73,62 евро (в ноябре прошлого года – 58,68 евро).

Русланас живет в квартире площадью 37 кв. м в старом доме. В прошлом году он платил в ноябре за отопление 75,85 евро, а в этом счет составил 83,65 евро.

Лукреция живет в старом доме в Юстинишкес (52 кв. м), в этом году счет за отопление составил 84,81 евро, в прошлом был 59,83 евро.

Президент Литовской ассоциации поставщиков отопления Валдас Лукошявичюс сказал, что в ноябре этого года отопление дороже и использовали больше теплоэнергии.

"Ноябрь в этом году был холоднее, чем в прошлом, использовали на 9–10% больше теплоэнергии. Средняя цена на отопление в Литве за год выросла почти на 70%. Конечно, в каждом городе отопление дорожало по-разному. Это сказалось на росте цен", – сказал он.

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