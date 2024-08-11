Вильнюсцев ждут штрафы: 16 новых постов контроля скорости зафиксировали 100 000 нарушений

„72% всех зафиксированных 16-ю радарами нарушений - превышение скорости, 23% – движение по полосе для общественного транспорта, еще 5% – проезд на красный свет“, – сказал представитель Judu Гедрюс Левченка.
Однако водители пока штрафы не получат, поскольку посты контроля скорости еще тестируют.
„Работы по тестированию закончатся летом, осенью уже появятся протоколы о нарушении ПДД, пойдут штрафы“, – сказал представитель Вильнюсского муниципалитета Ирмантас Кузас.
Новое оборудование стоило около 422 000 евро (с НДС).