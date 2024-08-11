2024.08.11 07:05

Вильнюсцев ждут штрафы: 16 новых постов контроля скорости зафиксировали 100 000 нарушений

 
ru.DELFI.lt
Vidutinio greičio matuokliai prie Seimo tunelio
Vidutinio greičio matuokliai prie Seimo tunelio
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

В июле прошлого года в Вильнюсе начали действовать 16 стационарных постов контроля скорости. За год они зафиксировали почти 100 000 нарушений Правил дорожного движения, только в этом году правила нарушили водители 50 000 транспортных средств, пишет LRT.

„72% всех зафиксированных 16-ю радарами нарушений - превышение скорости, 23% – движение по полосе для общественного транспорта, еще 5% – проезд на красный свет“, – сказал представитель Judu Гедрюс Левченка.

Однако водители пока штрафы не получат, поскольку посты контроля скорости еще тестируют.

„Работы по тестированию закончатся летом, осенью уже появятся протоколы о нарушении ПДД, пойдут штрафы“, – сказал представитель Вильнюсского муниципалитета Ирмантас Кузас.

Новое оборудование стоило около 422 000 евро (с НДС).

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии