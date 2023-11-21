Вильнюсцев ждут пробки: вскоре начнется реконструкция транспортного узла у Акрополя

 
Анета Куровска
ru.DELFI.lt
Vilniaus „Akropolis“
Vilniaus „Akropolis“
ФОТО: Įmonės nuotr.

Реконструкция транспортного узла в районе ТЦ "Акрополь" будет проводиться параллельно с проектом строительства Национального стадиона. Муниципалитет объявил о планах реконструкции еще в 2020 году и, как подтвердилось, не намерен от них отказываться, пишет madeinvilnius.lt.

"Проект многофункционального комплекса включает в себя реконструкцию транспортного узла улиц Укмергес и Озо. В настоящее время завершается разработка проекта транспортных коммуникаций", — прокомментировал специалист по связям Вильнюсского городского самоуправления Габриелюс Грубинскас.

Ранее муниципалитет сообщил, что на перекрестке улиц Укмерге и Озо планируется восстановить петлевое соединение. Реконструкция также должна включать в себя демонтаж светофорного перекрестка между улицей Озо и соединительной дорогой с улицей Укмерге, а также нерегулируемого поворота с улицы Озо на улицу Укмерге. В ходе реконструкции должны быть построены кольцевая развязка и подземный пешеходный переход.

По прогнозам муниципалитета, строительные работы могут начаться в 2024-2025 гг. Строительство Национального стадиона должно быть завершено к концу 2025 года.

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