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В ноябре 2022 года муниципалитет информировал жителей столицы Литвы о том, что начинается подготовка к приведению в порядок окружения вокруг будущего Национального концертного зала. Одна и частей проекта – строительство пешеходного виадука, который соединит Науяместис со Старым городом над улицей Тауро.
Pėsčiųjų viaduko vizualizacija
Pėsčiųjų viaduko vizualizacija
© Vilniaus savivaldybė

"Обновление парка на горе Таурас важно для удовлетворения потребностей жителей и приспособления окружения к будущему архитектурному комплексу. Виадук удобно соединит Науяместис и Старый город – гору Таурас с новым пространством в сквере на ул. Памянкальнё", – сказал главный архитектор города Миндаугас Пакальнис.

Муниципалитет указал, что приоритет парка на горе Таурас – зеленые, незастроенные склоны горы. В парке растет больше тысячи разных деревьев и кустов, их стараются сохранить, в ходе осуществления проекта посадят еще 112 деревьев, 5800 кустов, и 11 700 других растений, 2700 - луковичных цветов. Поскольку территория большая – 8,6 га и охватывает разные работы – приведение в порядок дорожек, инфраструктуры, озеленение и т.д., работы будут проводить поэтапно.

Вскоре на территории горы около ул. Памянкальнё начнутся подготовительные работы, проведут археологические исследования.

Весной начнется следующий этап – приведут в порядок парковки у ул. Памянкальнё, зальют фундамент для виадука над ул. Тауро, начнутся общие работы на горе, проложат инженерные сети, посадят новые растения и т.д.

С проектом можно ознакомиться здесь https://bit.ly/3sgH9Eg

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