Вильнюсцев возмутил номер одной из машин для перевозки делегаций: компания объяснила значение

Внимание прохожих на ул. Упес привлек автомобиль BMW с номером M1R. Фотографией и комментарием поделился журналист Шарунас Черняускас в социальной сети Facebook.

"Я не понимаю, что владелец хочет сказать таким номером, вероятно, это никак не связано с пророссийскими взглядами или чем-то в этом роде. Но использование такого номера на саммите выглядит двусмысленно - проблема именно в этом", – сказал журналист Шарунас Черняускас.

Под фото люди стали обсуждать эту тему, не скрывали удивления и возмущения, критиковали использование машины с таким номером.

Delfi связался с МИД Литвы, его представители сказали, что не знают, кому принадлежит машина с такими номерами.

Вскоре появилось еще одно фото, на этот раз - задних номеров, там на рамке был указан владелец авто - компания Verslo rykliai.

Представители компании сказали, что номер с Россией и пророссийскими никак не связан, это инициалы имени и фамилии человека.