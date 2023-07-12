12 июля 2023 г. 15:51

Вильнюсцев возмутил номер одной из машин для перевозки делегаций: компания объяснила значение

 
ru.DELFI.lt
NATO delegacijų automobiliai / Šarūno Černiausko ir Delfi nuotr.
NATO delegacijų automobiliai / Šarūno Černiausko ir Delfi nuotr.

Весь мир внимательно следит за саммитом НАТО в Вильнюсе. Пока журналисты описывают происходящее на саммите НАТО в Litexpo, жители фиксируют то, что происходит на улицах города. В среду в поле зрения попал BMW, который используют для перевозки членов делегаций, номера его вызвали возмущение и вопросы у прохожих.

Внимание прохожих на ул. Упес привлек автомобиль BMW с номером M1R. Фотографией и комментарием поделился журналист Шарунас Черняускас в социальной сети Facebook.

"Я не понимаю, что владелец хочет сказать таким номером, вероятно, это никак не связано с пророссийскими взглядами или чем-то в этом роде. Но использование такого номера на саммите выглядит двусмысленно - проблема именно в этом", – сказал журналист Шарунас Черняускас.

Под фото люди стали обсуждать эту тему, не скрывали удивления и возмущения, критиковали использование машины с таким номером.

Delfi связался с МИД Литвы, его представители сказали, что не знают, кому принадлежит машина с такими номерами.

Вскоре появилось еще одно фото, на этот раз - задних номеров, там на рамке был указан владелец авто - компания Verslo rykliai.

Представители компании сказали, что номер с Россией и пророссийскими никак не связан, это инициалы имени и фамилии человека.

"Надо читать номер как M один R это инициалы, поэтому мы гарантируем, что с пророссийскими идеями это никак не связано. Уже не раз на фоне номеров этой машины фотографировались украинцы, они принимают их нормально", – сказал представитель Verslo rykliai.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
words.top_headlines
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии