Вильнюсцев шокировало необычное объявление: "Скоро к Боженьке?"

"Это неэтичная реклама, попытка воздействовать на человека. В моральном плане, я думаю, что это неэтично перед людьми, на которых рассчитана реклама. Но у нас специальность брокера не регламентирована (работа брокера), никто не может сказать этично или нет, а по закону, это объявление в принципе ничего не нарушает", – считает он.

Брокер Мантас Микочюнас сказал, что такая реклама порочит имя брокеров. По его словам, одна из проблем в Литве - отсутствие контроля в этой сфере.

С другой стороны, по его мнению, такой рекламой брокер может пользоваться, чтобы получить известность. По его мнению, многие оценивают ее как шутку.

Глава Литовской ассоциации брокеров Гедрюс Павилёнис оценил рекламу так: "Если это на самом деле реклама брокера, то это неэтичная реклама. Но я не думаю, что это реклама услуги. Это не предложение услуг, это предложение перенять недвижимость, вряд ли мы найдем человека, который отдаст свое имущество и еще займется оформлением документов. Тем более, что это реклама направлена на людей старшего возраста".

Журналист выяснил, что эта реклама брокера Адаса Ужкурайтиса , который сказал, что использует этот рекламный трюк для привлечения внимания.

"Я ищу людей, которые отдают ненужное им имущество. А если появится тот, кто скажет, что у него нет наследников и он оставит имущество мне в наследство, то я заботился бы об этом человеке, как о члене семьи, но пока таких не нашлось", – сказал он.

По словам Ужкурайтиса, он готов перенять имущество, которое никому не нужно, которое никто не покупает, а его владельцы не могут из-за этого имущества получать помощь.

"Например, есть у человека старая избушка, разваленная, у человека нет денег привести все в порядок, избушку никто не покупает, муниципалитет ее не берет. В результате человек и продать не может, но и не может получить компенсацию или выплаты из-за наличия имущества", – сказал он.