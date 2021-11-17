Как и в прошлом году, в рождественский период в столице будет меньше толчеи, но больше украшений и праздничных акцентов в разных местах города. Рождественские украшения появятся в Старом городе и в центре - украсят Кафедральную площадь Ратушную, сквер Одмину, Лукишкскую площадь, сад Реформаторов, долину Святорога.

"Поскольку пандемия еще не ушла, все мероприятия планируют с учетом безопасности жителей, распределения потоков. Давайте вести себя ответственно, заботиться о своем здоровье и здоровье наших близких", – сказала вице-мэр Эдита Тамошюнайте.

Жителей столицы призывают следить за зажжением огней на елке по телевизору. Однако в этом году в городе появятся рождественские городки, вернется рождественская сказка в формате 3D на стене Кафедрального собора.