Как и в прошлом году, в рождественский период в столице будет меньше толчеи, но больше украшений и праздничных акцентов в разных местах города. Рождественские украшения появятся в Старом городе и в центре - украсят Кафедральную площадь Ратушную, сквер Одмину, Лукишкскую площадь, сад Реформаторов, долину Святорога.
"Поскольку пандемия еще не ушла, все мероприятия планируют с учетом безопасности жителей, распределения потоков. Давайте вести себя ответственно, заботиться о своем здоровье и здоровье наших близких", – сказала вице-мэр Эдита Тамошюнайте.
Жителей столицы призывают следить за зажжением огней на елке по телевизору. Однако в этом году в городе появятся рождественские городки, вернется рождественская сказка в формате 3D на стене Кафедрального собора.
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