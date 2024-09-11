2024.09.11 07:06

Вильнюсцев приглашают на субботник: будут сажать растения

 
ru.DELFI.lt
Medžių sodinimas
Medžių sodinimas
ФОТО: Asmeninio archyvo nuotr.

Двор за двором, улица за улицей, район за районом в столице становятся более зелеными и уютными. Этой осенью муниципалитет приглашает жителей принять участие в посадке кустов сразу в нескольких местах. Самый большой субботник пройдет 28 сентября, в 11 ч. в Юстинишкес, на аллее Улыбок. Место встречи – недалеко от Тайкос, 10, пишет портал madeinvilnius.lt.

Кроме того, субботник пройдет 21 сентября, с 11 ч. в Григишкес около храма Св. Духа (ул. Ково 11-осёс, 36, посадят больше 1000 кустов) и в Новой Вильне, на ул. Юодасис Кяляс, 34 (радом с ТЦ Lidl, где посадят больше 1300 кустов).

„В следующем году Вильнюс титулован зеленой столицей Европы – это не только важная победа, но и обязательство вместе создавать еще более зеленый город. Приглашаю всех приехать на субботник в Юстинишкес и вместе создавать еще более зеленую столицу“, – приглашает мэр города Валдас Бенкунскас.

Как правильно посадить кусты собравшимся расскажут специалисты „Вильнюсских городских парков" и компании Stebulė.

В Юстинишкес на аллее Улыбок посадят больше 4200 кустов: спирею березолистную, лапчатку кустарниковую, снежноягодники Доренбоза, кизильник остролистный и др.

Участников субботника просят принести: перчатки, лопаты, небольшие лопатки. Если у вас нет инвентаря – вам его выдадут.

После субботника его участников ждет угощение, приятное общение и фото на память.

В следующем году Вильнюс станет зеленой столицей Европы. Поэтому по всему городу сажают растения.

Принять участие в субботниках смогут и школьные коллективы, это отличная возможность получить социальные часы.

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