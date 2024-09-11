Вильнюсцев приглашают на субботник: будут сажать растения

Кроме того, субботник пройдет 21 сентября, с 11 ч. в Григишкес около храма Св. Духа (ул. Ково 11-осёс, 36, посадят больше 1000 кустов) и в Новой Вильне, на ул. Юодасис Кяляс, 34 (радом с ТЦ Lidl, где посадят больше 1300 кустов).

„В следующем году Вильнюс титулован зеленой столицей Европы – это не только важная победа, но и обязательство вместе создавать еще более зеленый город. Приглашаю всех приехать на субботник в Юстинишкес и вместе создавать еще более зеленую столицу“, – приглашает мэр города Валдас Бенкунскас.

Как правильно посадить кусты собравшимся расскажут специалисты „Вильнюсских городских парков" и компании Stebulė.