Вильнюсцев приглашают на субботник: будут сажать растения

Кроме того, субботник пройдет 21 сентября, с 11 ч. в Григишкес около храма Св. Духа (ул. Ково 11-осёс, 36, посадят больше 1000 кустов) и в Новой Вильне, на ул. Юодасис Кяляс, 34 (радом с ТЦ Lidl, где посадят больше 1300 кустов).
„В следующем году Вильнюс титулован зеленой столицей Европы – это не только важная победа, но и обязательство вместе создавать еще более зеленый город. Приглашаю всех приехать на субботник в Юстинишкес и вместе создавать еще более зеленую столицу“, – приглашает мэр города Валдас Бенкунскас.
Как правильно посадить кусты собравшимся расскажут специалисты „Вильнюсских городских парков" и компании Stebulė.
В Юстинишкес на аллее Улыбок посадят больше 4200 кустов: спирею березолистную, лапчатку кустарниковую, снежноягодники Доренбоза, кизильник остролистный и др.
Участников субботника просят принести: перчатки, лопаты, небольшие лопатки. Если у вас нет инвентаря – вам его выдадут.
После субботника его участников ждет угощение, приятное общение и фото на память.
В следующем году Вильнюс станет зеленой столицей Европы. Поэтому по всему городу сажают растения.
Принять участие в субботниках смогут и школьные коллективы, это отличная возможность получить социальные часы.