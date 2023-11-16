Вильнюсцев может ждать повышение стоимости парковки в два раза

В четверг политик Видунас Садаускас в социальной сети поделился информацией о планах повысить стоимость парковки в два раза.
"Администрация муниципалитета на заседании Комитета по экономике и финансам представила массу предложений о повышении платы за парковку. Такое впечатление, что решили заставить водителей платить за парковку очень много. Например, в синей зоне сбор планируют повысить с 2,5 до 5 евро в час.
В красной - с 1,5 до 3 евро. Подорожает почти все, даже годовые разрешения на парковку. Некоторые услуги подорожают в разы. Даже в Монако парковка дешевле. По сути это штрафная плата с целью заставить водителей пересесть на общественный транспорт.
Правда, может ли Вильнюс в отличие от других городов (с которыми сравнивали ситуацию с парковкой) похвастаться отличной альтернативой (метро, трамваем, бесплатным общественным транспортом и т.д.).
Поэтому такое зверское повышение платы - абсолютное недоразумение. Есть другие варианты, не только повышение платы. Например, пересмотр зон, расширение мест для парковки, частная сеть парковок, повышение привлекательности общественного транспорта и т.д.
Я надеюсь, что горсовет такое предложение не примет", – писал Садаускас.
Этим известием поделился и бывший глава города Артурас Зуокас.
"Дорогие вильнюсцы, вас ждет еще один рождественский подарок, который вы откроете в следующем году. Уже нынешнее большинство на 7% увеличило плату за вывоз мусора, налог "на подушку" подняло вдвое, а сейчас в два раза планирует повысить цену на парковку... Сезон рождественских подарков только начинается..." – писал Зуокас.
Политики поделились и таблицами с возможными ценами за парковку с 1 января 2024 года.