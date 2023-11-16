Вильнюсцев может ждать повышение стоимости парковки в два раза

В четверг политик Видунас Садаускас в социальной сети поделился информацией о планах повысить стоимость парковки в два раза.

"Администрация муниципалитета на заседании Комитета по экономике и финансам представила массу предложений о повышении платы за парковку. Такое впечатление, что решили заставить водителей платить за парковку очень много. Например, в синей зоне сбор планируют повысить с 2,5 до 5 евро в час.

В красной - с 1,5 до 3 евро. Подорожает почти все, даже годовые разрешения на парковку. Некоторые услуги подорожают в разы. Даже в Монако парковка дешевле. По сути это штрафная плата с целью заставить водителей пересесть на общественный транспорт.

Правда, может ли Вильнюс в отличие от других городов (с которыми сравнивали ситуацию с парковкой) похвастаться отличной альтернативой (метро, трамваем, бесплатным общественным транспортом и т.д.).