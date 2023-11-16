Вильнюсцев может ждать повышение стоимости парковки в два раза

 
Эгле Уткене
ru.DELFI.lt
Automobilių stovėjimas Vilniuje
Automobilių stovėjimas Vilniuje
ФОТО: Sauliaus Žiūros nuotr.
В четверг в социальных сетях появились предупреждения для вильнюсцев о том, что со следующего года водителей ждет неприятный подарок. Муниципалитет планирует повысить плату за парковку в городе - не на какие-то проценты, а в два раза.

В четверг политик Видунас Садаускас в социальной сети поделился информацией о планах повысить стоимость парковки в два раза.

"Администрация муниципалитета на заседании Комитета по экономике и финансам представила массу предложений о повышении платы за парковку. Такое впечатление, что решили заставить водителей платить за парковку очень много. Например, в синей зоне сбор планируют повысить с 2,5 до 5 евро в час.

В красной - с 1,5 до 3 евро. Подорожает почти все, даже годовые разрешения на парковку. Некоторые услуги подорожают в разы. Даже в Монако парковка дешевле. По сути это штрафная плата с целью заставить водителей пересесть на общественный транспорт.

Правда, может ли Вильнюс в отличие от других городов (с которыми сравнивали ситуацию с парковкой) похвастаться отличной альтернативой (метро, трамваем, бесплатным общественным транспортом и т.д.).

Numatomi nauji įkainiai už automobilių stovėjimą Vilniuje

Поэтому такое зверское повышение платы - абсолютное недоразумение. Есть другие варианты, не только повышение платы. Например, пересмотр зон, расширение мест для парковки, частная сеть парковок, повышение привлекательности общественного транспорта и т.д.

Я надеюсь, что горсовет такое предложение не примет", – писал Садаускас.

Этим известием поделился и бывший глава города Артурас Зуокас.

"Дорогие вильнюсцы, вас ждет еще один рождественский подарок, который вы откроете в следующем году. Уже нынешнее большинство на 7% увеличило плату за вывоз мусора, налог "на подушку" подняло вдвое, а сейчас в два раза планирует повысить цену на парковку... Сезон рождественских подарков только начинается..." – писал Зуокас.

Политики поделились и таблицами с возможными ценами за парковку с 1 января 2024 года.

Numatomi nauji įkainiai už automobilių stovėjimą Vilniuje
Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии