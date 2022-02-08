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"Вильнюсские теплосети" уже подготовили счета жителям за январь. С начала этого отопительного сезона цена на отопление в Вильнюсе выросла в три раза, однако самым большим повышение было в декабре. Государственная служба регулирования энергетики (ГСРЭ) уже сообщала, что в Вильнюсе теплоэнергия в январе будет стоить 10,07 цт/кВт с НДС (в прошлом году было 4,14 цт/кВт с НДС). С учетом того, что январь был холодным, а цена выросла, прогнозировалось, что счета будут на 20% выше, однако в этом году январь был почти на 3 градуса теплее, чем в прошлом, поэтому счета будут на 5-10% больше, чем в декабре.
Вильнюсцам уже приготовили счета за январь, суммы будут больше, чем в декабре
© DELFI / Andrius Ufartas

На рынке значительно выросло горючее, которое используют и для производства теплоэнергии. Ignitis grupė к сроку не успела построить когенерационную теплостанцию, поэтому "Вильнюсские теплосети" использовали больше газа. Газ в декабре стоил 180 евро за МВт/ч (в прошлом всего 15 МВт/ч). Это рекордно высокая цена. Компания в декабре покупала газ по 94,82 евро за МВт/ч, эта цена отразиться в февральских счетах.

Размер счета зависит и от температуры воздуха: чем холоднее, тем больше теплоэнергии требуется. Кроме того, важно и состояние здания. В январе счет за отопление в квартире площадью 50 кв. м в реновированном доме составил 79, а в нереновированном – 133 евро.

Представитель "Вильнюсских теплосетей" Лауринас Якубаускас сказал, что январь в этом году был теплее, чем в прошлом, а теплоэнергия в январе была на 15% дороже, чем в декабре 2021 года.

Рост цены на отопление в этом сезоне стал вызовом для многих жителей, поэтому компания призывает клиентов проверить, полагается ли им компенсация за отопление (www.spis.lt).

В этом году компенсацию может получить большее число жителей. Только в январе в Вильнюсе заявки подали 11 972 человек (в январе прошлого года было 3456 заявок).

"Вильнюсские теплосети" напоминают и о возможности отсрочки оплаты счетов на 1-18 месяцев. Для этого надо обращаться в компанию и подписать соответствующий договор - звонить по номеру 19118 или писать по эл. почте info@chc.lt.

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