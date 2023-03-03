Компания VASA напоминает, что платить можно за весь год сразу или за квартал. Первый перевод должен быть сделан до 31 марта. Счета рассылают раз в год, тем, кто платит поквартально, отдельные счета не присылают. Поэтому VASA рекомендует платить сразу всю сумму или заказать сообщения по эл. почте (на почту приходят регулярные уведомления).

"Мы рады, что благодаря эффективному контролю VASA и росту сознательности жителей расценки на эти услуги в этом году не росли. Этого удалось добиться, несмотря на рост цен на энергоресурсы и услуги", – сказала глава VASA Юстина Прунскене.

Тех, кто закажет электронные счета, в следующем году (2024 г.) ждут скидки (в размере сэкономленных VASA средств на почтовые расходы). Заказать электронные уведомления можно на сайте VASA или, считав QR, на конверте со счетом за 2023 г.

Больше трех лет VASA призывает вильнюсцев заказывать бесплатную услугу по вывозу габаритного мусора из дома. С 2023 г. жители столицы смогут пользоваться этой услугой чаще – раз в год. Также список отходов, которые вывозят из домов жителей, дополнили опасными отходами, изменилось название услуги. Сейчас она называется – "Индивидуальная услуга вывоза отходов". Способ ее заказа не изменился. Вильнюсцы могут заказать эту услугу по: эл. почте dga@vasa.lt или по номеру 19118. Чуть позже услугу можно будет заказать на сайте VASA.