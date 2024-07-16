2024.07.16 11:43

Вильнюсцам на пять минут придется открыть краны

 
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ФОТО: Fotolia

Администраторы столичных домов и жилтоварищества, отвечающие за присмотр за системой горячей воды в многоквартирных домах, 17–18 июля должны провести термодезинфекцию: на час повысить температуру воды. Такие действия - профилактика легионеллеза. Дезинфекция даст положительный результат, если в указанное администраторами время жители на 5 минут откроют краны с горячей водой. Не менее важно, регулярно проводить превентивные действия, сообщает портал madeinvilnius.lt.

Согласно гигиеническим нормам, температура горячей воды всегда должна быть не менее 50 °C, так как именно при такой температуре легионеллы не размножаются. Если вы заметили, что температура воды в вашей квартире не соответствует норме, обратитесь к менеджеру или управляющему здания, чтобы обеспечить соблюдение требований по профилактике легионеллеза.

„Несмотря на то, что поставщик горячей воды не контролирует внутренние системы горячей воды в домах и не регулирует ее температуру, как клиентам, так и администраторам домов мы регулярно напоминаем об ответственности и превентивных действиях, которые помогут избежать несчастья. Поддержание температуры воды, регулярная чистка приборов, чтобы не завелись бактерии“, – сказала представитель „Вильнюсских теплосетей“ Рута Ясюленене.

Жителям в указанное время следует открыть краны не менее чем на 5 минут Во время термической дезинфекции жильцы квартиры должны открутить все краны горячей воды в квартире, включая душ, не менее чем на 5 минут в указанное диспетчером время. При такой температуре бактерии легионеллы погибают.

Спускать воду рекомендуется и после возвращения домой из отпуска.

После термодезинфекции жителям рекомендуют снять головки с душа, кранов, снять с них налет и продезинфицировать. Это рекомендуется делать регулярно, например, раз в месяц.

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