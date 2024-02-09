Вильнюсца в больницу привезли в сознании, но жизнь спасти не удалось: родные винят врачей

Этой историей поделился читатель портала Томас. По словам мужчины, врачи скорой дали его отцу аспирин, сделали укол морфия от боли и выполнили рентген.
"Отец лежал в постели, был в сознании, нормально разговаривал. Фельдшер вызвал водителя с креслом, я помог отцу одеться. Скорая увезла его в Сантаришкскую клинику. В приемном отделении сделали кардиограмму, ее делали несколько раз, спрашивали, есть ли боли", – рассказал собеседник.
Потом его положили в отделение для наблюдения, туда близких не пускают.
"Нам сказали позвонить через 3–4 ч. Я позвонил через 1,5 ч., мне сказали, что у отца случился обширный инфаркт, наступила клиническая смерть, его 30 минут реанимировали, привели в чувство, выполнили шунтирование сосудов сердца и перевели в реанимацию Кардиологического отделения", – рассказал Томас.
Его отца подключили аппаратам для поддержания дыхательного процесса и давления. Через несколько дней аппараты отключили, все надеялись, что мужчина придет в себя.
"Нам сказали, что после обеда сделают МРТ головного мозга, поскольку расширен зрачок одного глаза. После исследования выяснилось, что ситуация тяжелая, у него отек головного мозга. Снова подключили к аппаратам, тогда температура тела поднялась до 40 градусов. Врачи сказали, что началось сильное воспаление, лекарства не сбивают температуру. На следующий день температура была уже 41 градус, но ее измерили только по моей просьбе. Вечером того же дня мне позвонила дежурный врач и сообщила, что мой отец скончался, его реанимировали, но тщетно", – рассказал Томас.
Члены семьи покойного утверждают, что уход за больным был некачественным, а жизнь можно бы спасти, если бы своевременно начали лечение.
"Отца в приемное отделение привезли, когда он говорил, ходил, были лишь минимальные признаки инфаркта, а в приемном отделении случилась клиническая смерть. Очень сожалею, что в Сантаришкской клинике к его состоянию не отнеслись серьезно. Я сам приехал вслед за отцом в приемное отделение, я видел, что никто не спешил что-то делать, только спрашивали, болит ли грудь.
Человек был здоровым, на проблемы с сердцем не жаловался, избыточного веса не было, он фермер, очень активный, крепкий, без вредных привычек. Наша семья подозревает, что в приемном отделении его просто оставили одного в палате для наблюдения и все меры были приняты слишком поздно", – сказал Томас.
Представители Сантаришкской клиники сказали, что пока ждут документы для того, чтобы можно было начать внутреннее расследование. Пока нет выводов, ничего комментировать нельзя. Также специалисты отметили, что инфаркт миокарда - очень тяжелое заболевание, а состояние может ухудшиться внезапно.
Признаки инфаркта миокарда
Важно знать симптомы этого заболевания:
– многократные приступы стенокардии, сопровождающиеся сильной болью за грудиной, с левой или с правой стороны грудной клетки;
– боль может распространяться в сторону шеи, челюсти, рук, плеч, спины;
– боль длится от 20 минут до нескольких часов;
– боль может быть вызвана сильным физическим или нервным напряжением;
– нитроглицерин боль не снимает;
– человек может задыхаться, его может тошнить, иногда наблюдается рвота, потение, страх перед неизбежностью смерти, потеря сознания
Факторы риска:
– высокое давление;
– высокий уровень холестерина;
– курение;
– диабет;
– возраст;
– мужской пол;
– наследственность;
– ожирение;
– небольшая физическая активность;
– менопауза.