Вильнюсца в больницу привезли в сознании, но жизнь спасти не удалось: родные винят врачей

Этой историей поделился читатель портала Томас. По словам мужчины, врачи скорой дали его отцу аспирин, сделали укол морфия от боли и выполнили рентген.

"Отец лежал в постели, был в сознании, нормально разговаривал. Фельдшер вызвал водителя с креслом, я помог отцу одеться. Скорая увезла его в Сантаришкскую клинику. В приемном отделении сделали кардиограмму, ее делали несколько раз, спрашивали, есть ли боли", – рассказал собеседник.

Потом его положили в отделение для наблюдения, туда близких не пускают.

"Нам сказали позвонить через 3–4 ч. Я позвонил через 1,5 ч., мне сказали, что у отца случился обширный инфаркт, наступила клиническая смерть, его 30 минут реанимировали, привели в чувство, выполнили шунтирование сосудов сердца и перевели в реанимацию Кардиологического отделения", – рассказал Томас.

Его отца подключили аппаратам для поддержания дыхательного процесса и давления. Через несколько дней аппараты отключили, все надеялись, что мужчина придет в себя.