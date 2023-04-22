Вильнюсца удивила разница в ценах магазинов одной и той же сети

Читатель Габриэлюс прислал Delfi примеры рекламных буклетов магазина Iki.
"Посмотрите на ценовую политику Iki. В Науяместисе, где работает много программистов, цены выше, чем в других районах, скажем, в Жирмунай. Что это за дискриминация? Программисты могут платить больше?" – удивлялся он.
В примерах видно, что в магазине на ул. Швитригайлос действует акция – две бутылки минералки стоят 85 центов, а на проспекте Пилайтес, на ул. Шешкинес, Жирмуну и Йонишкё – 76 центов. Два круассана в Iki в Науяместисе стоят 75 центов, а в других магазинах – 69 центов.
Пресс-секретарь Iki Вайда Будрене пояснила, что скидки зависят от форматов магазинов.
"Это индивидуальные одноразовые издания для конкретных магазинов, они побуждают клиентов прийти после открытия магазинов, реконструкций или если по какой-то причине снижается количество клиентов. Размеры скидок зависят и от формата магазинов", – отметила она.
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