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Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс 30 сентября представит планы озеленения столицы, которые называют Зеленой волной.
Муниципалитет сообщает, что мэр представит, как в ближайшие два года 2000 км улиц станут более привлекательными, на них появится: 100 000 новых деревьев, 10 млн. кустов, 300 000 вьющихся растений-лиан.
В прошлом году в Вильнюсе посадят 2185 деревьев, высотой не менее 2 м, и больше 8000 кустарников.
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