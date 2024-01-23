Вильнюс заполонила сельскохозяйственная техника: в центр города лучше не ехать

Тракторы, несколько лесовозов уже заполнили основные улицы столицы от Кафедральной площади до площади им. Винцаса Кудирки. К некоторым тракторам прикреплены плакаты "Нет фермеров, нет еды, нет будущего", "Только "друзьям" Литвы дают миллионы, чтобы они купили себе птиц", "Если ты сегодня ел – благодари фермера, 400 км не беда" и др.
Фермеры приехали в Вильнюс из разных регионов Литвы. Они утверждают, что разочарованы диалогом с окружением министра сельского хозяйства Кястутисом Навицкасом, последней декларацией посевов и сложной бюрократией.
"За три года министр с фермерами не смог согласовать ни одного вопроса. Были представлены самые разные предложения, но даже проблему многолетних лугов не удалось решить, не идет на разговоры. (...)
Что касается дизельного топлива, птичек: мы остаемся козлами отпущения из-за того, что птицы исчезают, но ведь мы живем на природе, любим природу", – сказал фермер из Купишкского района Миндаугас.
"Мы приехали из Казлу Руды, тринадцать тракторов. Приехали, потому что нам не нравится отношение этой власти к фермерам. Требований много, не учитывают просьбы фермеров, нас не слышат. Мы приехали поближе к парламенту, правительству, чтобы нас услышали", – сказала фермер из Казлу Руды.
Фермеры Кушишкского района сказали, что их самая большая проблема – требование восстановить многолетние луга, это значительно осложняет работу молодых фермеров.
Миндаугас сказал, что разочарован новинками декларации посевов в 2023 году, введенными эковыплатами, так называемыми экосхемами.
"Мы пользовались экосхемами, но разочаровались. Правила были созданы до декларации, а потом их меняют так, что они уже не отвечают требованиям. Значит, ты подыгрываешь и получаешь санкции. Это бюрократическое бремя, (...) лавировать невозможно", – сказал он.
По словам фермеров из Казлу Руды, декларация посевов сложная, поскольку год на год не приходится.
По данным Вильнюсской полиции, полицейские будут сопровождать технику с трех мест - одних встретит на Друскининкайской дороге А4, других на дороге Судерве-Авиженяй около деревни Пикутишкес, а третьих - на Старой укмергской дороге, около ул. Кално.
Митинг пройдет в среду и в четверг в 11 ч.
24 января планируется встреча с Ингридой Шимоните и министрами.
25 января планируется встреча с президентом Гитанасом Науседой.
26 января планируется отъезд колонн из Вильнюса.
В понедельник Вильнюсский муниципалитет уведомил о планируемых ограничениях движения транспорта со вторника по пятницу в определенных местах на проспекте Гедимино и улицах Швентарагё, Йогайлос, А.Якшто, Васарё 16, Ю.Тумо-Вайжганто, Гинею, А.Гоштауто.