"Оценка только закрепила то, чего мы достигли за последние годы - мы сильны в инновациях, мы проявляем творческий подход, мы можем быть лидерами и умеет быть примером для Европы, – сказал мэр города ремигиюс Шимашюс. –Спасибо каждому вильнюсцу – каждый из нас создает свой город и вдохновляет на творчество других".
Победителя конкурса объявили на встрече в Брюсселе.
"Эта награда - заслуга всего города – инновации создают как городские компании, так и организации, общины и каждый вильнюсец. Мы становимся тем городом, на который хочется равняться другим городам Европы и мира, который не только говорит об инновациях, но и осуществляет их", – сказала глава Go Vilnius Инга Романовскене.
Участников конкурса оценивала комиссия независимых экспертов. В финал с Вильнюсом вышли Дублин (Ирландия), Малага (Испания), а победителем стал Дортмунд (Германия).
Комиссия оценивала проекты Вильнюса за 2020 год: Vilnius 2IN, Hack Me if You Can, IT MUST, Intelligent Energy Lab, волонтерский проект Gedimino legionas и др.
Полученный Вильнюсом приз в размере 100 000 евро пойдет на осуществление разных проектов в сфере образования.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Через неделю работники начнут тестироваться за свой счет, в клиники чаще звонят компании (20)
Через неделю в Литве меняется порядок обязательного...
Эксперт: кризис был задуман в Москве, атака изначально была направлена против Литвы (115)
Демонстрация силы и шантаж стали ключевыми...
Как у всех: предлагают не впускать в парламент депутатов без "паспорта возможностей" (29)
Внесено следующее предложение: в парламент не могут...
"Delfi. Главное": что нужно знать о бустерной дозе Какие санкции и когда настигнут режим Лукашенко? (27)
С 17 ноября все совершеннолетние жители Литвы могут...
Вильнюс занял третье место в списке самых инновационных городов Европы (36)
Вильнюс занял третье место в финале конкурса European Capital of...