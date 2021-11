"Оценка только закрепила то, чего мы достигли за последние годы - мы сильны в инновациях, мы проявляем творческий подход, мы можем быть лидерами и умеет быть примером для Европы, – сказал мэр города ремигиюс Шимашюс. –Спасибо каждому вильнюсцу – каждый из нас создает свой город и вдохновляет на творчество других".

Победителя конкурса объявили на встрече в Брюсселе.

"Эта награда - заслуга всего города – инновации создают как городские компании, так и организации, общины и каждый вильнюсец. Мы становимся тем городом, на который хочется равняться другим городам Европы и мира, который не только говорит об инновациях, но и осуществляет их", – сказала глава Go Vilnius Инга Романовскене.

Участников конкурса оценивала комиссия независимых экспертов. В финал с Вильнюсом вышли Дублин (Ирландия), Малага (Испания), а победителем стал Дортмунд (Германия).

Комиссия оценивала проекты Вильнюса за 2020 год: Vilnius 2IN, Hack Me if You Can, IT MUST, Intelligent Energy Lab, волонтерский проект Gedimino legionas и др.

Полученный Вильнюсом приз в размере 100 000 евро пойдет на осуществление разных проектов в сфере образования.