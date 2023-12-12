Вильнюс занял первое место как самый дружелюбный город мира

Когда речь заходит о готовности городов к работе с платформами совместного использования ресурсов (как с точки зрения законодательства, так и с точки зрения доступности), Вильнюс получил наивысший балл — 155 из 160, говорится в пресс-релизе. Единственная причина, по которой Вильнюс не набрал максимальное количество баллов, — это специальный налог на платформы совместного использования.

"Заняв в 2020 году первое место в рейтинге, Вильнюс постепенно укрепляет свои позиции в качестве технологического хаба в Центрально-Восточной Европе и странах Балтии. Об этом свидетельствуют как частные инвестиции в создание европейского технограда, так и государственно-частное партнерство Литвы в обеспечении инноваций в области финансовых технологий. Наш индекс показывает, что Вильнюс может похвастаться высоким уровнем доступности как поездок, так и всех остальных услуг в рамках экономики совместного пользования, на который сильно влияют как налоговая, так и лицензионная среда", — сказал Эмиль Панзару, руководитель исследования Центра потребительского выбора.