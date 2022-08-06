Вильнюс залило сильным дождем: ливни обрушатся и на другие регионы

Сложнее всего было проехать по проспекту Саванорю. Водители, направлявшиеся в сторону Каунаса, жаловались, что им пришлось провести в пробке почти час, она не двигалась. Застрял и городской общественный транспорт.

Троллейбусы открывали двери на любой остановке, до которой могли добраться, и выпускали всех желающих пассажиров.

Литовская гидрометеорологическая служба сообщила, что в субботу в 13.15 полоса облаков прошла через Алитусский, Вильнюсский и Утянский уезды, здесь также была гроза, а в Утяне и Вильнюсе был зафиксирован сильный дождь.

По данным синоптиков, в ближайшие часы в указанных уездах продолжится дождь с грозой, местами ожидается ливень. Во время грозы возможны порывы ветра до 15-20 м/с.