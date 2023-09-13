Вильнюс ввел еще одно правило для получателей компенсации за отопление: не поддержал реновацию, компенсации не будет

"Данные у нас есть, только надо создать механизм для обеспечения процесса, чтобы не были нарушены принципы защиты персональных данных", – сказал Бужинскас.

На вопрос, как будут проверять результаты голосования, он сказал, что муниципалитету известно, как жильцы каждой квартиры голосовали.

"Для нас это самая насущная проблема, ведь у нас очень много нереновированных домов", – заметил глава администрации.

По его словам, другие муниципалитеты тоже должны были бы осуществить действующий закон, но, похоже, первый шаг сделает Вильнюс.

"Это не новость, мы только решили осуществить это, поскольку мы одной рукой поощряем модернизацию, а тем, кто не согласен на перемены, даем компенсации. В результате такие люди не видят финансовой мотивации экономить средства, ведь так они будут экономить не свои деньги, а государственные", – пояснил он.

Глава администрации Вильнюсского муниципалитета Адомас Бужинскас обратил внимание на то, что это решение придумал не муниципалитет, такой закон уже действовал.

Он пока не мог сказать, как такое решение скажется на вильнюсцах: "Мы видим, что это значительная часть. Несмотря на то, что реновация им ничего не будет стоить, они все равно голосуют против. После этого отопительного сезона мы точно сможем сказать, сколько было заявок, и скольким мы отказали".

Он напомнил, что государство поддерживает малоимущих людей и дает им компенсации за отопление, горячую и холодную воду, а также на 100% компенсирует расходы на реновацию.

"По закону они обязаны участвовать в собраниях и голосовать за реновацию, поэтому нет такого, что мы хотим как-то обидеть людей, эта реновация им ничего не стоит. Трудно понять, почему люди голосуют против, если им это ничего не стоит", – сказал он.

Вероятно, больше всего таких людей среди пенсионеров.