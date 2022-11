По данным главы муниципального туристического агенства Go Vilnius Инги Романовскене, Вильнюс за границей все чаще замечают как город, который стоит посетить.

"Столица Литвы за границей заметна и высоко ценится, а ее известность повышает наша международная рекламная кампания в зарубежных СМИ. Мы верим, что важным пунктом притяжения стал и приближающийся юбилей города", – сказала Романовскене.

@Go Vilnius

По ее убеждению, в ближайшее время немало туристов должна привлечь рождественская программа. Ее хорошо оценило издание House Beautiful в США. Вильнюс оказался в числе 25 городов Европы, которые рекомендуют посетить в праздники. В статье пишут, что вильнюсская елка - одна из самых красивых в Европе, предлагается посетить рождественскую ярмарку.

Вильнюс оказался и в списке National Geographic Traveler, который издание составляет раз в год Best of the world: 35 destinations for 2023 and beyond". Этот список составляют эксперты, оценивающие направление поездок по пяти категориям: культура, природа, приключения, общество и семья.

Vilnius Christmas Market

Литовская столица попала в число "культурных" городов. Основная причина такой оценки - мероприятия по случаю 700-летия столицы Литвы, "зеленые" инициативы. В списке упоминается множество хорошо сохранившихся готических и ренессансных зданий в Старом городе, улицы Старого города, летние кафе, коллекция барочных храмов. Пишут, что Вильнюс сохранил один из самых больших Старых городов средневекового типа в Восточной Европе

В конце октября о Вильнюсе писали и в статье Trip Advisor. Он выделен в числе 6 рекомендуемых направлений этой осенью. Указано, что Вильнюс - один из самых зеленых городов Европы, его Старый город включен в список наследия ЮНЕСКО, кроме того, указано, что из Вильнюса можно отправиться в поездку по Дзукии (упоминается возможность собирать грибы, попробовать блюда с грибами и посетить СПА).

Согласно данным, Вильнюс попал и в поле зрения американского Frommer's – столица Литвы включена в список лучших направлений для путешествия в 2023 году. Упоминается приближение 700-й годовщины столицы Литвы и множество связанных с ним мероприятий, вкусная еда, удивительная архитектура.