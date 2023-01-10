Вильнюс уже сейчас превратился в каток, однако, по данным Grinda, скоро станет еще хуже

"Знаете, это какой-то ужас. Ступить невозможно. Очень скользко. Никто ничего не посыпает. Я шел по центру Вильнюса, а такое впечатление, что шел по улице заброшенной деревни. В этом году качество уборки тротуаров - какая-то трагедия", – писал вильнюсец.

"Осторожно! Улица Калинауско - каток. Особенно опасно для людей с колясками", – писала другая жительница столицы.

Люди делятся информацией в социальных сетях, рассказывают, что и на других улица ситуация такая же.

"В Науяместисе во вторник до обеда тротуары не чистили и не посыпали. Тротуары на ул. Шальтиню, Миндауго - как стекло, страшно ступить. По улице Васарё 16-осёс решила даже не пытаться пройти, а там находится министерство. Это значит, что не убирают даже тротуары около государственных учреждений", – писала жительница Вильнюса.

Компания Grinda предупреждает жителей и гостей столицы.

"В Вильнюсе со второй половины дня пойдет мокрый снег, по мере похолодания, он перейдет в снег. По нынешней оценке, интенсивными осадки будут в 15–18 ч., поэтому после работы надо планировать поездку домой с запасом времени", – писала Grinda на своей странице в фейсбуке.

Компания информировала, что в 3 ч. утра посыпала основные дороги в городе.

"Сейчас посыпают другие маршруты. После обеда снег осложнит условия на дорогах - просим водителей быть внимательными и не спешить, выбирать безопасную, а не максимально допустимую скорость, не делать резких маневров", – предупреждала компания Grinda.