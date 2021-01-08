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В пятницу с самого утра вильнюсцы могли любоваться роскошной картиной - город укрыт снежным покрывалом. По словам метеорологов, сегодня осадки возможны в большинстве районов, больше всего снега будет на востоке страны.
Вильнюс укрыло снежным покрывалом, ожидается похолодание
© DELFI / Domantas Pipas

В субботу также прогнозируют снег и мороз - ночью 2-7, днем 1-5 градусов.

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