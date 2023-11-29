Вильнюс украшен рождественскими декорациями

 
Бригита Рагицкайте
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Pasipuošęs kalėdinis Vilnius
Pasipuošęs kalėdinis Vilnius
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

Все больше витрин в Старом городе Вильнюса сияет рождественскими декорациями и праздничными огнями. Мимо некоторых невозможно пройти, не остановившись – находчивости бизнеса и дизайнеров нет границ.

1 декабря в столице зажгут огни на главной елке города, однако дух Рождества уже чувствуется на улицах Старого города. Некоторые витрины напоминают настоящие произведения искусства.

В последние годы жители и бизнес охотно участвуют в праздничном марафоне, украшая город.

Портал Delfi напоминает, что в городе проводят конкурс на самую красивую витрину, в последние годы в конкурсе побеждало кафе Ponių laimė, магазин ювелирных изделий Laura Antiques Fine Jewellery, ресторан Balzac, кафе Augustas ir Barbora love story cafe, ресторан Sugamour.

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