Вильнюс украшают к Рождеству: уют и виды словно из сказки

Жители и гости столицы в выходные дни должны посетить Старый город Вильнюса, где уже чувствуется дух Рождества: Пассаж Сенаторю, улица Стиклю и другие места украшены праздничными атрибутами.
На улице Стиклю, как и всегда, с приближением Рождества появляется множество крошечных елок, а пассаж Сенаторю встречает яркими огоньками и большой уютной елкой.
26 ноября на Кафедральной площади зажгут главную елку Вильнюса, также столица пригласит на ставшую уже традицией рождественскую ярмарку.
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