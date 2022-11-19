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С первым снегом приходит настоящее праздничное настроение, которое еще больше усиливается запоминающимися рождественскими видами. Старый город столицы потихоньку начинает напоминать сказку. Полюбуйтесь!
Вильнюс украшают к Рождеству: уют и виды словно из сказки
© DELFI / Josvydas Elinskas

Жители и гости столицы в выходные дни должны посетить Старый город Вильнюса, где уже чувствуется дух Рождества: Пассаж Сенаторю, улица Стиклю и другие места украшены праздничными атрибутами.

Вильнюс украшают к Рождеству: уют и виды словно из сказки
© DELFI / Josvydas Elinskas
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На улице Стиклю, как и всегда, с приближением Рождества появляется множество крошечных елок, а пассаж Сенаторю встречает яркими огоньками и большой уютной елкой.

Вильнюс украшают к Рождеству: уют и виды словно из сказки
© DELFI / Josvydas Elinskas

26 ноября на Кафедральной площади зажгут главную елку Вильнюса, также столица пригласит на ставшую уже традицией рождественскую ярмарку.

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