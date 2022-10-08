"Кто отмечает свое 70-летие в тюрьме? Владимир Путин", – делится Go Vilnius видео в TikTok.

В коротком видео виден Владимир Путин с колпаком на голове в тюремной камере. Так авторы напоминают о войне, которую Россия начала в Украине.

Go Vilnius предлагает в комментариях писать поздравления главе РФ, находящемуся за решеткой.

Напомним, что уже в первые месяцы войны Go Vilnius заточил Путина в Лукишкскую тюрьму. Это был ответ Вильнюса на войну в Украине.

Путина в камере можно увидеть и на картах Google Maps.

@govilnius

Today is putin’s birthday and we got a perfcet venue for the celebration 😈 send your birthday wishes to him in the comments.

♬ original sound - Beef boss poofsure



