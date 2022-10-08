"Кто отмечает свое 70-летие в тюрьме? Владимир Путин", – делится Go Vilnius видео в TikTok.
В коротком видео виден Владимир Путин с колпаком на голове в тюремной камере. Так авторы напоминают о войне, которую Россия начала в Украине.
Go Vilnius предлагает в комментариях писать поздравления главе РФ, находящемуся за решеткой.
Напомним, что уже в первые месяцы войны Go Vilnius заточил Путина в Лукишкскую тюрьму. Это был ответ Вильнюса на войну в Украине.
Путина в камере можно увидеть и на картах Google Maps.
@govilnius
Today is putin’s birthday and we got a perfcet venue for the celebration 😈 send your birthday wishes to him in the comments.
♬ original sound - Beef boss poofsure
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