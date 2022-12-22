Вильнюс стал полосой препятствий: появилась опасность падения сосулек

В этом году с началом потепления сосульки появились повсюду. Муниципалитет отмечает, что за их удаление отвечают администраторы зданий.
"О безопасности зданий заботятся их владельцы или назначенные администраторы. В холодное время года, когда есть опасность падения сосулек и снега, муниципалитет обязал администраторов чаще осматривать здания, учитывать особенности их конструкций. Когда с крыш убирают снег и сосульки, должны устанавливать ограждение из стоп-ленты", – указал муниципалитет.
Однако администраторы свои обязанности не выполняют. В выходные опасные места не были огорожены.
"Если на человека упадет с крыши снег или сосулька, и человек получит травмы или будет повреждено имущество, например, автомобиль и др. – отвечать и возмещать ущерб будут владельцы или администраторы здания", – указал муниципалитет.
Муниципалитет призывает жителей сообщать о таких опасных местах. Это можно сделать и на сайте Tvarkau Vilnių. Тогда специалисты обяжут владельцев или администраторов убрать сосульки.
"Муниципалитет реагирует на все замечания жителей, обязывает администраторов убирать снег и сосульки с крыш. За ситуацией следят и дежурные специалисты. В случае опасности временно устанавливают стоп-ленту", – отмечает муниципалитет.
Компания Grinda уже не раз призывала жителей, у которых есть такая возможность, в ненастную погоду работать из дома.
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