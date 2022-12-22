Вильнюс стал полосой препятствий: появилась опасность падения сосулек

aA
В социальных сетях и в СМИ неоднократно писали о скользких тротуарах, остановках, дворах. Но есть в городе и еще одна опасность – огромные сосульки. Их полно во всех районах столицы, включая Старый город, пишет madeinvilnius.lt.
Didžiuliai varvekliai Vilniuje
Didžiuliai varvekliai Vilniuje
© Skaitytojo nuotr.

В этом году с началом потепления сосульки появились повсюду. Муниципалитет отмечает, что за их удаление отвечают администраторы зданий.

"О безопасности зданий заботятся их владельцы или назначенные администраторы. В холодное время года, когда есть опасность падения сосулек и снега, муниципалитет обязал администраторов чаще осматривать здания, учитывать особенности их конструкций. Когда с крыш убирают снег и сосульки, должны устанавливать ограждение из стоп-ленты", – указал муниципалитет.

Статьи по теме:
За полдня муниципалитет получил 20 сообщений о скользких тротуарах: мэру надо работать, а не устраивать презентации книг
Потепление в Литве продержится до выходных

Однако администраторы свои обязанности не выполняют. В выходные опасные места не были огорожены.

"Если на человека упадет с крыши снег или сосулька, и человек получит травмы или будет повреждено имущество, например, автомобиль и др. – отвечать и возмещать ущерб будут владельцы или администраторы здания", – указал муниципалитет.

Муниципалитет призывает жителей сообщать о таких опасных местах. Это можно сделать и на сайте Tvarkau Vilnių. Тогда специалисты обяжут владельцев или администраторов убрать сосульки.

"Муниципалитет реагирует на все замечания жителей, обязывает администраторов убирать снег и сосульки с крыш. За ситуацией следят и дежурные специалисты. В случае опасности временно устанавливают стоп-ленту", – отмечает муниципалитет.

Компания Grinda уже не раз призывала жителей, у которых есть такая возможность, в ненастную погоду работать из дома.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Погода: большие перемены прогнозируют по всей Литве

Во вторник ночью начались, а днем продолжатся опасные...

Подробный прогноз синоптиков на неделю и на Рождество: ожидается опасное явление

Литовская гидрометеоролочическая служба (ЛГМС)...

TOP новостей

За полдня муниципалитет получил 20 сообщений о скользких тротуарах: мэру надо работать, а не устраивать презентации книг

В начале этой недели в Литве изменилась погода, на...

Важно для работников: в предпраздничный день рабочий день будет короче

Согласно 5 части 112 статьи Трудового кодекса ЛР, рабочий...

Didžiuliai varvekliai Vilniuje

Вильнюс стал полосой препятствий: появилась опасность падения сосулек

В социальных сетях и в СМИ неоднократно писали о...

В среду переговоры профсоюзов и администрации VVT не состоялись

Руководство "Вильнюсского общественного транспорта" (...

Новый прогноз на Рождество: после потепления идут перемены

В четверг над Литвой пройдут волны тепла и сырости. И...