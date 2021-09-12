aA
Ограничения, которые вступят в силу в понедельник, 13 сентября, повлияют на работу некоторых магазинов. Если их площадь превышает 1500 кв. м., покупатели должны будут предъявить "паспорт возможностей" или другие аналогичные документы в этих магазинах.
Naujoje parduotuvėje būtina dezinfekcija ir bus griežtai prižiūrimi srautai.
Naujoje parduotuvėje būtina dezinfekcija ir bus griežtai prižiūrimi srautai.
© Iki

MadeinVilnius.lt представляет список магазинов, в которых с 13 сентября ограничения вступят в силу:

Pristatomos visos Vilniaus parduotuvės, kuriose reikės rodyti Galimybių pasą
Pristatomos visos Vilniaus parduotuvės, kuriose reikės rodyti Galimybių pasą
Pristatomos visos Vilniaus parduotuvės, kuriose reikės rodyti Galimybių pasą
Pristatomos visos Vilniaus parduotuvės, kuriose reikės rodyti Galimybių pasą

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Важная информация: как с понедельника будут работать магазины, банки и почта (28)

С 13 сентября учреждения будут обязаны проверять...

Профессор: понадобится четвертая доза вакцины от коронавируса (155)

Третьей дозой вакцины от коронавируса уже прививают...

TOP новостей

Lietuvos pašto skyrius Lidl parduotuvė

Важная информация: как с понедельника будут работать магазины, банки и почта (28)

С 13 сентября учреждения будут обязаны проверять...

Medikų skiepijimas trečiąja vakcinos nuo koronaviruso doze Kauno klinikose Saulius Čaplinskas

Профессор: понадобится четвертая доза вакцины от коронавируса (155)

Третьей дозой вакцины от коронавируса уже прививают...

Вильнюс: список магазинов, в которых нужно будет предъявлять "паспорт возможностей" (5)

Ограничения , которые вступят в силу в понедельник, 13...

600 лет – 100 листов. Как готовится шимталапис – литовский пирог с татарскими корнями (4)

Татарские топонимы на карте Литвы сегодня уже не...

Две, а может и три прививки… Не слишком ли это много? (47)

Смотря с чем сравнивать. От краснухи или кори...