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Ограничения, которые вступят в силу в понедельник, 13 сентября, повлияют на работу некоторых магазинов. Если их площадь превышает 1500 кв. м., покупатели должны будут предъявить "паспорт возможностей" или другие аналогичные документы в этих магазинах.
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