Вильнюс снова повздорил с Ригой: на этот раз из-за трех жителей

В Wikipedia было сказано, что в Риге живут 605 273 человек, а в Вильнюсе 605 270 человек. Go Vilnius поделился этим в социальных сетях.

„RIGA, возможно, у вас на трех жителей больше, но у нас есть три ресторана со звездами Michelin. Качество лучше количества, не так ли?“ – писали представители Go Vilnius.

Однако 7 августа анонимный пользователь уменьшил число жителей в Вильнюсе до 540 270 человек.