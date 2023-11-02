Вильнюс сам будет решать, где и когда можно использовать фейерверки

31 октября в первом чтении парламент одобрил проект поправки к закону о контроле над пиротехникой: за проголосовали 90 депутатов, трое были против, а 18 воздержались.

Предлагается с начала января до конца ноября запретить использование самых популярных нешумных фейерверков, которые сейчас используют на огороженных территориях или так называемые фейерверки категории F2. Исключение будет касаться только тех торговцев, у которых будет разрешение на производство и хранение пиротехники всех типов в собственных помещениях, например в оружейном магазине.

Фейерверки категории F2 не смогут покупать и использовать подростки 16-17 лет, ими можно будет пользоваться только с 18 лет.

Предлагается также запретить продажу пиротехники по интернету.

Торговцев также хотят обязать информировать полицию через систему электронных услуг (PEPS) до конца ноября информировать, где будут продавать фейерверки категории F2. Если они этого не сделают, не смогут продавать фейерверки.