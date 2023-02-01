Вильнюс призывает школы установить видеокамеры и электронные системы безопасности

"Камеры на входе оправдывают себя, они должны быть везде. (…) Это одна из рекомендаций, чтобы были оборудованы электронные системы безопасности – турникеты, именные пластиковые карты", – сказал журналистам вице-мэр Томас Гульбинас.
"В каждой школе своя специфика, потоки, это уже индивидуальное решение школ", – прибавил он.
На встрече с руководством школ власти города призвали пересмотреть планы эвакуации и регистрировать людей, приходящих в школы, на время уроков закрывать двери на ключ.
Встреча с руководителями школ была созвана после того, как 31 января в школе им. Льва Карсавина была обнаружена самодельная взрывчатка – три пластиковые бутылки с химическим веществом. Одна из бутылок взорвалась.
Подозревают, что бутылки в школу принес 15-летний ученик другой школы.
Полиция предполагает, что так хотели сорвать экзамен у 4-х классов.
Вице-мэр Гульбинас сказал, что "химическую реакцию" не стоит называть взрывом.
"Был дым, но никто и ничто не пострадало", – заметил он.
Гульбинас сказал, что подозреваемый беспрепятственно вошел в школу, поскольку дежурный решил, что это один из учеников школы.
"Начинался второй урок, вошел несовершеннолетний, который выглядел так, как и другие ученики, поскольку начинался урок, он, казалось, спешил в свой класс, поэтому дежурный и не отреагировал", – заметил вице-мэр.
По его словам, в школе уже планировали закрывать двери на время уроков, но не успели сделать все необходимое для внедрения такой практики.
Гульбинас похвалил школу за эффективную эвакуацию и призвал другие учреждения пересмотреть свои эвакуационные планы.
"Надо пересмотреть планы, чтобы выходы были как можно ближе и место, куда уходят люди из здания, было безопасным на случай реального взрыва. (…) За другими зданиями, за какими-то особенностями рельефа", – сказал он.
Завуч вильнюсской школы им. Симонаса Даукантаса Римантас Кинас сказал, что в их школе все рекомендации уже воплощены в жизнь.
"Лично я каждый раз после перемен обхожу все коридоры, смотрю, все ли в порядке", – заметил он.
По словам Кинаса, в их школу посторонние попасть не могут.
"Мы строго следим за этим, чтобы никто посторонний не мог попасть в школу. Родители регистрируются заранее, дежурный знает учеников в лицо, чужих не впустит", – сказал он.
Директор вильнюсской гимназии им. Витаутаса Великого Ритис Комичюс сказал, что в их школе установлены видеокамеры, вход только с пластиковыми картами, но и тут есть место для совершенствования.
"Нам нужно еще перепланировать эвакуацию , поскольку у нас не разработан порядок на такой случай, когда находят бомбу. Это вызов для школы., мы узнали, что расстояние должно быть 50-100 м, значит, установленные у нас на случай пожара не подходят", – сказал директор.
"Два момента: пересмотреть план и провести учения", – прибавил онjis.
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