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Если вы можете учить детей, у Вильнюса для вас есть привлекательное предложение – 3000 евро, конечно же, есть определенные условия. Об этом в интервью на LNK рассказала вице-мэр столицы Эдита Тамошюнайте.
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
© Shutterstock

"В среду вильнюсский горсовет утвердил новую программу по привлечению учителей. Предлагается для тех, кто устроится с 1 сентября, выплачивать по 300 евро в месяц в качестве материальной помощи или 3000 евро - в качестве однократного пособия.

Конечно есть и условия: если этот человек работал учителем в Вильнюсе, неважно в частной или государственной школе. Еще одно условие: он должен был не просто работать, а работать по договору, заключенному на определенный срок. Кроме того, этот человек обязан отработать в школе год", – сказала вице-мэр.

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По словам Тамошюнайте, зарплата молодого учителя составляет 850 евро "на руки" за ставку, а учителя-эксперта - около 1200 евро "на руки". Вызов серьезный, поэтому и предложение необычное – сказала Тамошюнайте. В Вильнюсе не хватает 250 учителей.

Вильнюс привлекает специалистов, обещает выплатить 3000 евро
© DELFI / Andrius Ufartas

"Мы сталкиваемся с серьезным вызовом, мы должны решать эту проблему. Не хватает больше 250 учителей. Не хватает учителей разных специальностей – литовского, английского языков, биологии, физики, математики.

В детских садах не хватает около 150 воспитателей, не хватает педагогов. Если не придут новые, то педагогов ждет повышенная нагрузка. По закону они могут работать не больше чем на 1,5 ставки", – сказала вице-мэр.

На вопрос, не опаздывают ли они с принятием такого решения, Тамошюнайте сказала, что проект был подан в июле, решение принято сейчас.

"С проектом были ознакомлены как школы, так и детские сады", – сказала она LNK.

Служба занятости отмечает, что некоторых учителей не хватает, а других - слишком много. Может, можно задействовать переквалификацию?

"Мы сотрудничаем с вузами, Вильнюсской коллегией, поддерживаем программу, предлагаем программу для педагогов, воспитателей, социальных педагогов, оплачиваем учебу. Мы работаем", – заверила Тамошюнайте.

С прошлого учебного года Вильнюсский муниципалитет оплачивает всем учителям и воспитателям проезд на общественном транспорте.

Вице-мэр сказала, что ситуация с учителями похожая во всей Литве. Причина - установленные Министерством науки, образования и спорта зарплаты не отвечают сегодняшней реальности.

"Министерство должно работать, смотреть целостно на всю систему образования", – сказала LNK Тамошюнайте.

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