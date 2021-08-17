Вильнюс примет мигрантов только по приказу МВД Литвы

В столице могут принять не больше 250 мигрантов. Муниципалитет ранее отмечал, что город густо населен, здесь нет помещений с огражденными территориями, где мигранты могли бы находиться на улице.
Также обращают внимание на то, что предложенные муниципалитетом здания находятся рядом с жилыми и нежилыми зданиями, это может вызвать недовольство у местных жителей.
В случае, если возникнет необходимость поселить беженцев в Вильнюсе, то надо позаботиться об охране и внутри и снаружи на всей территории. Если потребуется, мигрантов могут поселить в закрытых зданиях школ, общежития и колонии.
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