Вильнюс пригласил на вакцинацию жителей старше 35 лет

Об этом в социальной сети сообщил советник мэра столицы Литвы Каролис Жукаускас.
Представитель муниципалитета Паулюс Вайтекенас сказал BNS, что люди из этой группы могут регистрироваться с 5 ч. утра, их будут прививать в пятницу-субботу, в воскресенье центр вакцинации в Вильнюсе работать не планирует.
"Сейчас у нас есть около 6000 доз AstraZeneca, прививать будут завтра", – сказал Вайтекенас.
В 10 ч. в системе оставалось 3002 дозы.
В 15 ч. вакцины не осталось.
О планах прививать людей старше 35 лет накануне сообщал мэр столицы Ремигиюс Шимашюс. По его словам, такое решение одобрено министром здравоохранения Арунасом Дулькисом.
Шимашюс предупредил, что из-за наплыва пользователей, система в пятницу может работать со сбоями.
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