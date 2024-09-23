Вильнюс приглашает пожилых людей на бесплатные зарядки

Эти зарядки уже посещали больше 10 000 вильнюсских пенсионеров, поэтому приглашаем их не терять задор и присоединяться к занятиям.

ВАЖНО: просьба приезжать на несколько минут раньше. ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ, берите с собой коврик для фитнеса и воду.