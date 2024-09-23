2024.09.23 07:28

Вильнюс приглашает пожилых людей на бесплатные зарядки

 
ru.DELFI.lt
Sveikata - 6611
Sveikata - 6611
ФОТО: Pexels photo

Active Vilnius сообщает, что открывается новый сезон бесплатных зарядок для пожилых жителей столицы, пишет портал madeinvilnius.lt.

Эти зарядки уже посещали больше 10 000 вильнюсских пенсионеров, поэтому приглашаем их не терять задор и присоединяться к занятиям.

Новое расписание действует с 1 октября.

Вильнюсский дворец культуры, развлечений и спорта (ул. Жирмуну, 1E)

  • Понедельник 10:00 ч.

  • Среда 10:00 ч.

Арена NBA BASKETBALL SCHOOL (ул. Жеминос, 14)

  • Вторник 8:00 ч.

  • Четверг 9:00 ч.

ВАЖНО: просьба приезжать на несколько минут раньше. ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ, берите с собой коврик для фитнеса и воду.

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