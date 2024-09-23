Вильнюс приглашает пожилых людей на бесплатные зарядки

Эти зарядки уже посещали больше 10 000 вильнюсских пенсионеров, поэтому приглашаем их не терять задор и присоединяться к занятиям.
Новое расписание действует с 1 октября.
Вильнюсский дворец культуры, развлечений и спорта (ул. Жирмуну, 1E)
Понедельник 10:00 ч.
Среда 10:00 ч.
Арена NBA BASKETBALL SCHOOL (ул. Жеминос, 14)
Вторник 8:00 ч.
Четверг 9:00 ч.
ВАЖНО: просьба приезжать на несколько минут раньше. ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ, берите с собой коврик для фитнеса и воду.
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