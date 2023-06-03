Представитель компании JUDU.lt Йонас Дамидавичюс сказал, что Вильнюс постепенно становится городом велосипедов – прилагают много усилий для создания инфраструктуры, чтобы жители могли ездить на велосипедах. Однако собеседник признал, что инфраструктура еще нуждается в совершенствовании.

"У нас больше 140 км велодорожек, но по нашим подсчетам, сеть, которая объединит все районы города, должна быть в 190 км. Значит, еще есть над чем работать", – сказал он.

Спортсменка Габриэле Андрашюнене сказала, что за последние 5-6 лет инфраструктура в Вильнюсе значительно улучшилась. Особенно ее радует велосообщение в центре города.

"Больше всего меня радует набережная Нерис и все, что есть в центре города. Здесь хорошее сообщение с кафе, ты можешь приехать и на детские площадки, в другие места. Оживление набережной для велосипедистов - очень хорошее решение, я думаю, благодаря этому больше людей будет ездить на велосипедах", – заметила она.