Вот адреса зданий, в которых могли бы разместить мигрантов:
1. ул. Лакштингалу, 9 (здания детского дома). В здании есть инженерные коммуникации, необходимые средства защиты;
2. ул. Ково 11-осёс, 21, Григишкес (здание школы). Здание заброшенное, нужны дополнительные средства защиты.
На территории муниципалитета есть здания, принадлежащие правительству, в которых можно временно разместить мигрантов:
1. ул. Палидово, 29 (здание школы);
2. ул. Геню, 13A (общежитие);
3. ул. A.Ярошявичаус, 10Б (здание дома опеки и школы);
4. ул. Снего, 2 (общежитие, здание тюрьмы и другие здания).
Вильнюсский муниципалитет просит учесть, что крупные города густонаселены, в них нет закрытых территорий, на которых мигранты могли бы гулять. Предложенные здания находятся рядом с жилыми домами о другими постройками, а это значит, что жители могут выступить против размещения мигрантов. В каждом из зданий важно обеспечить безопасность как внутри, так и снаружи.
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