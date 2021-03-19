Вильнюс предлагает разрешить части жителей пользоваться запрещенными услугами

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс предложил этот план премьер-министру Ингриде Шимоните. Он указал, что введение иммунного паспорта поможет спасти часть закрытого бизнеса, побудить жителей чаще тестироваться и решать психологические проблемы.

"Мы должны думать как минимум на три шага вперед, нужна безопасная и надежная стратегия выхода из пандемии. В Литве уже есть около 0,5 млн. жителей с иммунитетом. Они могут безопасно пользоваться всеми услугами, способствуя спасению бизнеса – государство сэкономило бы деньги на дотациях. Все желающие пользоваться услугами могли бы запросто сдать быстрый тест, который должен быть доступен всем дешево или бесплатно", – сказал мэр.

По его словам, не надо забывать и об эмоциональном здоровье общества, которое после 4-месячного карантина уже не очень хорошее, а безопасные и взвешенные решения помогут быстрее выбраться из этой ямы. В предложении сказано, что привилегиями могли бы пользоваться три группы: привитые от COVID-19, переболевшие или недавно сдавшие тест.

Для этого нужно технологическое решение - приложение Esveikata.lt в телефоне. Представители Вильнюсского муниципалитета уже ведут переговоры с международными компаниями, которые могли бы предложить безопасное решение.

Вопрос иммунного паспорта уже решается на уровне всего Евросоюза, однако его хотят использовать для поездок между странами ЕС.

Идею муниципалитета поддерживает и министр юстиции Эвелина Добровольска и министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте. Вильнюс увеличивает объемы тестирования. В столице Литвы открыты еще три начальные школы. Иммунный паспорт только укрепил бы эту практику и позволил бы запустить другие сферы.