Вильнюс предлагает поискать ошибки на сайтах – нашедшие смогут выиграть до 2500 евро

Участники конкурса смогут представить сообщения об обнаруженных ими ошибках на вебсайтах администрации Вильнюсского городского самоуправления в течение 10 рабочих дней с начала конкурса, но одному и тому же участнику не может быть выплачено более 30 проц. предусмотренного призового фонда. Позже сформированная конкурсная комиссия рассмотрит полученные сообщения и оценит их по степени сложности. Есть пять уровней сложности: специальный/исключительный, критический, высокий, средний, низкий.