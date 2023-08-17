17 августа 2023 г. 12:51

Вильнюс предлагает поискать ошибки на сайтах – нашедшие смогут выиграть до 2500 евро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI montažas

Вильнюсское городское самоуправление объявляет о начале конкурса программы сообщений об ошибках (багах) Bug Bounty. Отдавая приоритет безопасности данных, ответственных исследователей безопасности приглашают искать ошибки на одном из 16 вебсайтов, принадлежащих муниципалитету. За подтвержденные сообщения участникам будут вручены денежные призы в размере до 2,5 тыс. евро.

Целью конкурса является собрать ответственных исследователей в области безопасности, которые, не нарушая действующего законодательства, выявят пробелы в безопасности, ответственно сообщат о них администрации Вильнюсского городского самоуправления и будут претендовать на получение денежных призов.

"Открытость и безопасность являются неотъемлемыми ценностями деятельности нашей группы, поэтому конкурс Bug Bounty будет способствовать привлечению инициативного сообщества безопасности и позволит больше инвестировать в дополнительные мероприятия по повышению безопасности", - сказал руководитель Группы инноваций и технологий администрации Вильнюсского городского самоуправления Йонас Пидковас.

В конкурсе смогут участвовать физические лица, не младше 18 лет, заполнившие регистрационную форму и подписавшие обязательство о неразглашении, а также несовершеннолетние (с 14 до 18 лет), представившие письменное согласие родителей (опекунов) и заполнившие регистрационную форму и подписавшие обязательство о неразглашении.

Участники конкурса смогут представить сообщения об обнаруженных ими ошибках на вебсайтах администрации Вильнюсского городского самоуправления в течение 10 рабочих дней с начала конкурса, но одному и тому же участнику не может быть выплачено более 30 проц. предусмотренного призового фонда. Позже сформированная конкурсная комиссия рассмотрит полученные сообщения и оценит их по степени сложности. Есть пять уровней сложности: специальный/исключительный, критический, высокий, средний, низкий.

Соответственно, после оценки сложности сообщения будет выплачен денежный приз в размере от 50 до 2,5 тыс. евро (суммы свыше 200 евро облагаются налогом и выплачиваются после вычета налогов).

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