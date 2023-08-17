Вильнюс предлагает поискать ошибки на сайтах – нашедшие смогут выиграть до 2500 евро

Целью конкурса является собрать ответственных исследователей в области безопасности, которые, не нарушая действующего законодательства, выявят пробелы в безопасности, ответственно сообщат о них администрации Вильнюсского городского самоуправления и будут претендовать на получение денежных призов.
"Открытость и безопасность являются неотъемлемыми ценностями деятельности нашей группы, поэтому конкурс Bug Bounty будет способствовать привлечению инициативного сообщества безопасности и позволит больше инвестировать в дополнительные мероприятия по повышению безопасности", - сказал руководитель Группы инноваций и технологий администрации Вильнюсского городского самоуправления Йонас Пидковас.
В конкурсе смогут участвовать физические лица, не младше 18 лет, заполнившие регистрационную форму и подписавшие обязательство о неразглашении, а также несовершеннолетние (с 14 до 18 лет), представившие письменное согласие родителей (опекунов) и заполнившие регистрационную форму и подписавшие обязательство о неразглашении.
Участники конкурса смогут представить сообщения об обнаруженных ими ошибках на вебсайтах администрации Вильнюсского городского самоуправления в течение 10 рабочих дней с начала конкурса, но одному и тому же участнику не может быть выплачено более 30 проц. предусмотренного призового фонда. Позже сформированная конкурсная комиссия рассмотрит полученные сообщения и оценит их по степени сложности. Есть пять уровней сложности: специальный/исключительный, критический, высокий, средний, низкий.
Соответственно, после оценки сложности сообщения будет выплачен денежный приз в размере от 50 до 2,5 тыс. евро (суммы свыше 200 евро облагаются налогом и выплачиваются после вычета налогов).