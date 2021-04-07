aA
В Вильнюсе за 4 дня от COVID-19 привили больше 12 000 жителей, однако обороты не снижаются и в среду – планируют привить 3466 человек. Вильнюсский муниципалитет напоминает, что регистрация проводится на вакцинацию вакциной Vaxzevria (ранее AstraZeneca), а свободные места еще есть.
Senjorų skiepijimas nuo Covid-19
Senjorų skiepijimas nuo Covid-19
© DELFI / Josvydas Elinskas

Регистрироваться можно на сайте https://vakcina.vilnius.lt

Регистрироваться можно не только самому, можно зарегистрировать близкого человека, который находится в приоритетной группе.

На это неделе группу приоритетных лиц пополнят полицейские, а также лица, ухаживающие за инвалидами, и лица, предоставляющие психологическую помощь.

В конце этой неделе должна прийти большая партия вакцины Pfizer-BioNTech. В первую очередь будут привиты люди старше 65 лет, которые записались на вакцинацию этой вакциной.

Сейчас на прививку есть около 3000 свободных мест, во время регистрации можно выбирать подходящее место и время.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Решение по AstraZeneca министерство здравоохранения примет после выводов Еврофамрагентсва (13)

Решение о дальнейшем использовании вакцины AstraZeneca от...

Министр: в ближайшее время в Литве планируем привить 60–70% 12-классников (19)

Министр науки, образования и спорта Литвы Юргита...

За два праздничных дня в столице Литвы привиты 6200 горожан (45)

За два праздничных дня в столице Литвы привиты 6200...

Кризис вакцинации в Литве: почему даже перед лицом смертельной угрозы мы боимся вакцин больше, чем болезни (299)

Процесс вакцинации от коронавируса в Литве...

TOP новостей

Правительство Литвы отказывается от прежней тактики: эксперт предлагает передать контроль в руки людей (90)

Правительство Литвы отказалось от дальнейших...

В Вильнюсе протестуют полицейские, правительство обещает корректировать порядок (21)

В среду в столице Литвы состоялся протест...

BY_help и BYSOL. Как белорусы помогают белорусам, и как им могут помочь жители Литвы? (47)

В Беларуси продолжаются репрессии за минимальную...

Парламентский комитет выясняет, почему в школах Литвы не популярна тема обороны страны (11)

Парламентский комитет по нацбезопасности и обороне в...

Пенсионеров Вильнюса зовут прививаться вакциной Pfizer-BioNTech (17)

С четверга столичный муниципалитет призывает...