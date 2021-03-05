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Вильнюс выбирает еще 3-4 школы, в которые хотели бы вернуться ученики начальных классов, сказал мэр столицы Ремигиюс Шимашюс.
Remigijus Šimašius
Remigijus Šimašius
© DELFI / Domantas Pipas

"Мы видим, что можем продолжить проект, правительство одобрило, сейчас мы открываем еще 3-4 школы", – сказал в пятницу LRT мэр города.

"Мы видим, что желающих школ много. Пока можно сказать, этот пилотный проект оправдал себя, по крайней мере за неделю никто не заболел, я надеюсь, что так и будет. Хотя, конечно, все зависит от удачи, ведь вирус может прийти в семью по разным каналам", – сказал Шимашюс.

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По его словам, больше 4 школ подключить к проекту было бы сложно, поскольку этот процесс требует много работы, пока невозможно охватить всю сеть школ.

"Это можно было бы сделать, но Национальному центру общественного здравоохранения пришлось бы подтянуться в вопросе ИТ, организации, со всеми процедурами. Мы сделали те же замечания, этот пилотный проект был нужен для выяснения, как можно работать безопасно, я думаю, что если поработать, можно сделать больше", – сказал мэр.

По его словам, проблемы в сфере передачи информации у НЦОЗ наблюдаются с весны 2020 года.

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